Süper Lig ekipleri Samsunspor'un 31 yıllık acısını paylaştı

Süper Lig ekipleri, Samsunspor futbol takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenleri andı.

Aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de bulunduğu bazı kulüpler sosyal medya hesaplarından Samsunspor'un 31 yıllık acısını paylaştı.

Beşiktaş paylaşımında "Kırmızı-beyazın yanına siyahın eklendiği, Samsunspor

ve Türk spor tarihinin en acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989'un yıl dönümünde Samsunspor camiasının acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz" açıklamasını yaparken Fenerbahçe ise "31 yıl önce bugün, trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunspor

kafilesini saygı ve rahmetle anıyoruz" paylaşımında bulundu.

Galatasaray, "20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına gitmek için yola çıkan Samsunspor kafilesinin yaptığı trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcular ve teknik heyet personelini rahmetle anıyoruz", Trabzonspor "31 yıl önce bugün Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sporcuları saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullanırken Medipol Başakşehir ise "Tarih ne olursa olsun...

Onları hiçbir zaman unutmayacağız." mesajını paylaştı.