Süper Lig ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Süper Lig'de lider Galatasaray mı şampiyon olacak? Deprem sonrası lig maçlarında son durum

Süper Lig maçları da dahil olmak üzere tüm spor organizasyonlarına ilişkin konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spor organizasyonlarının durdurulduğunu belirtti. Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye'de ulusal yas ilan edildi. Süper Lig maçlarının ertelenmesi sonrası "Süper Lig bu sezon iptal mi oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Süper Lig maçları ve spor organizasyonları ertelendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG MAÇLAR NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Türkiye'deki tüm spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar süresiz olarak durdurulduğu aktarıldı.

SÜPER LİG'DE BU SEZON İPTAL Mİ OLDU?

Süper Lig sezonunun tamamen iptal olduğunu düşünen birçok kişi ligde lider konumunda olan Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşündü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu dün, ikinci bir emre kara spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı.

Milli yas ve depremin enkazı kaldırıldıktan sonra Süper Lig maçları kaldığı yerden devam edecek.

SÜPER LİG'DE GALATASARAY ŞAMPİYON MU?

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olacağını varsayımı tamamen yanlıştır. Bakan Kasapoğlu spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu vurguladı. Maçlar, yapılacak açıklama sonrası devam edecek.

BAKAN KASAPOĞLU DUYURDU: "SPOR ORGANİZASYONLARI İKİNCİ BİR AÇIKLAMAYA KADAR DURDURULDU"

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

