SPOR

Colin Kazım'dan sürpriz transfer!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ın yeni adresi Meksika oldu... İşte Süper Lig'de bir dönem iz bırakan yıldızların şimdiki takımları...

Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede?

Şimdi neredeler?

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Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)

Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
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Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)

Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
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Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya)

Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya)
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Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)

Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
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Gordon Schildenfeld - Yaşı: 31 - Takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Gordon Schildenfeld - Yaşı: 31 - Takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
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Claudio Maldonado - Yaşı: 36 - Son Takımı: Colo Colo (Şili) Şu an kulüpsüz

Claudio Maldonado - Yaşı: 36 - Son Takımı: Colo Colo (Şili) Şu an kulüpsüz
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Cassio Lincoln - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Cassio Lincoln - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
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Serkan Balcı - Yaşı: 33 - Takımı: Ankaragücü

Serkan Balcı - Yaşı: 33 - Takımı: Ankaragücü
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Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)

Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
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Henri Bienvenu - Yaşı: 28 - Takımı: Troyes (Fransa)

Henri Bienvenu - Yaşı: 28 - Takımı: Troyes (Fransa)
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Raul Meireles - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı

Raul Meireles - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
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Hugo Almeida - Yaşı: 33 - Takımı: AEK Atina (Yunanistan)

Hugo Almeida - Yaşı: 33 - Takımı: AEK Atina (Yunanistan)
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Reto Ziegler - Yaş: 31 - Takımı: FC Dallas

Reto Ziegler - Yaş: 31 - Takımı: FC Dallas
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Morgan De Sanctis - Yaşı: 39 - Takımı: Monaco (Fransa)

Morgan De Sanctis - Yaşı: 39 - Takımı: Monaco (Fransa)
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Simao Sabrosa - Bıraktı - Son Takımı: NorthEast United (Hindistan)

Simao Sabrosa - Bıraktı - Son Takımı: NorthEast United (Hindistan)
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Egemen Korkmaz - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir

Egemen Korkmaz - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir
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Wesley Sneijder - Yaş: 33 - Takımı: Al Gharafa(Katar)

Wesley Sneijder - Yaş: 33 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
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Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer

Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer
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Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)
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Jo - Yaşı: 30 - Takımı: Nagoya Grampus

Jo - Yaşı: 30 - Takımı: Nagoya Grampus
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Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow(Polonya)

Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow(Polonya)
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Royston Drenthe - Yaşı: 30 - Sparta Rotterdam

Royston Drenthe - Yaşı: 30 - Sparta Rotterdam
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Pavel Horvath - 41 yaşında Viktoria Plzen'de bıraktı

Pavel Horvath - 41 yaşında Viktoria Plzen'de bıraktı
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Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Differdange 03 (Endonezya)

Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Differdange 03 (Endonezya)
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Ersan Gülüm - Yaşı: 30 - Takımı: Adelaide United (Kiralık - Avustralya)

Ersan Gülüm - Yaşı: 30 - Takımı: Adelaide United (Kiralık - Avustralya)
26 / 119

Ahmed Barusso - Yaşı: 31 - Son Takımı: Arezzo (Şu an kulüpsüz)

Ahmed Barusso - Yaşı: 31 - Son Takımı: Arezzo (Şu an kulüpsüz)
27 / 119

Erman Kılıç - Yaşı: 34 Erzincanspor

Erman Kılıç - Yaşı: 34 Erzincanspor
28 / 119

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)
29 / 119

Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient

Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient
30 / 119

Albert Riera - Yaş: 35 - Futbolu bıraktı

Albert Riera - Yaş: 35 - Futbolu bıraktı
31 / 119

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj
32 / 119

Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta

Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta
33 / 119

Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)
34 / 119

Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)

Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)
35 / 119

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
36 / 119

Marcelo Carrusca - Yaşı: 33 - Takımı: Adelaide United (Avustralya)

Marcelo Carrusca - Yaşı: 33 - Takımı: Adelaide United (Avustralya)
37 / 119

Jaja - Yaş: 31 - Takımı: Buriram United (Tayland)

Jaja - Yaş: 31 - Takımı: Buriram United (Tayland)
38 / 119

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Sydney FC

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Sydney FC
39 / 119

Emmanuel Emenike - Yaş: 30 - Takımı: Las Palmas

Emmanuel Emenike - Yaş: 30 - Takımı: Las Palmas
40 / 119

Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion

Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion
41 / 119

Alanzinho - Yaşı: 34 - Takımı: Sinopspor

Alanzinho - Yaşı: 34 - Takımı: Sinopspor
42 / 119

Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)

Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)
43 / 119

Cem Sultan - Yaşı: 26 - Zonguldak Kömürspor

Cem Sultan - Yaşı: 26 - Zonguldak Kömürspor
44 / 119

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua
45 / 119

Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)

Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)
46 / 119

Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)

Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)
47 / 119

Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras

Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras
48 / 119

Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
49 / 119

Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)

Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)
50 / 119

Lucas Ontivero - Yaşı: 22 - Takımı: Venados FC (Meksika 2. Lig)

Lucas Ontivero - Yaşı: 22 - Takımı: Venados FC (Meksika 2. Lig)
51 / 119

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
52 / 119

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
53 / 119

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
54 / 119

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
55 / 119

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
56 / 119

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
57 / 119

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)
58 / 119

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
59 / 119

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
60 / 119

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
61 / 119

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv
62 / 119

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
63 / 119

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
64 / 119

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
65 / 119

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
66 / 119

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
67 / 119

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
68 / 119

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
69 / 119

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
70 / 119

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
71 / 119

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
72 / 119

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
73 / 119

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
74 / 119

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
75 / 119

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)
76 / 119

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
77 / 119

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
78 / 119

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
79 / 119

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)
80 / 119

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
81 / 119

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
82 / 119

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
83 / 119

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
84 / 119

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
85 / 119

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
86 / 119

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
87 / 119

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
88 / 119

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
89 / 119

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
90 / 119

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
91 / 119

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
92 / 119

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
93 / 119

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
94 / 119

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
95 / 119

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
96 / 119

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
97 / 119

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
98 / 119

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor
99 / 119

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
100 / 119

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
101 / 119

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
102 / 119

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
103 / 119

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
104 / 119

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
105 / 119

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
106 / 119

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
107 / 119

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
108 / 119

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
109 / 119

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
110 / 119

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
111 / 119

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
112 / 119

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
113 / 119

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)
114 / 119

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
115 / 119

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
116 / 119

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
117 / 119

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
118 / 119

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
119 / 119

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
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Anahtar Kelimeler:
colin kazım richards Lobos BUAP

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