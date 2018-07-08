Colin Kazım'dan sürpriz transfer!

Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede?
Şimdi neredeler?
1 / 119
Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
2 / 119
Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
3 / 119
Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya)
4 / 119
Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
5 / 119
Gordon Schildenfeld - Yaşı: 31 - Takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
6 / 119
Claudio Maldonado - Yaşı: 36 - Son Takımı: Colo Colo (Şili) Şu an kulüpsüz
7 / 119
Cassio Lincoln - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
8 / 119
Serkan Balcı - Yaşı: 33 - Takımı: Ankaragücü
9 / 119
Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
10 / 119
Henri Bienvenu - Yaşı: 28 - Takımı: Troyes (Fransa)
11 / 119
Raul Meireles - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
12 / 119
Hugo Almeida - Yaşı: 33 - Takımı: AEK Atina (Yunanistan)
13 / 119
Reto Ziegler - Yaş: 31 - Takımı: FC Dallas
14 / 119
Morgan De Sanctis - Yaşı: 39 - Takımı: Monaco (Fransa)
15 / 119
Simao Sabrosa - Bıraktı - Son Takımı: NorthEast United (Hindistan)
16 / 119
Egemen Korkmaz - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir
17 / 119
Wesley Sneijder - Yaş: 33 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
18 / 119
Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer
19 / 119
Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)
20 / 119
Jo - Yaşı: 30 - Takımı: Nagoya Grampus
21 / 119
Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow(Polonya)
22 / 119
Royston Drenthe - Yaşı: 30 - Sparta Rotterdam
23 / 119
Pavel Horvath - 41 yaşında Viktoria Plzen'de bıraktı
24 / 119
Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Differdange 03 (Endonezya)
25 / 119
Ersan Gülüm - Yaşı: 30 - Takımı: Adelaide United (Kiralık - Avustralya)
26 / 119
Ahmed Barusso - Yaşı: 31 - Son Takımı: Arezzo (Şu an kulüpsüz)
27 / 119
Erman Kılıç - Yaşı: 34 Erzincanspor
28 / 119
Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)
29 / 119
Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient
30 / 119
Albert Riera - Yaş: 35 - Futbolu bıraktı
31 / 119
Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj
32 / 119
Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta
33 / 119
Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)
34 / 119
Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)
35 / 119
Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
36 / 119
Marcelo Carrusca - Yaşı: 33 - Takımı: Adelaide United (Avustralya)
37 / 119
Jaja - Yaş: 31 - Takımı: Buriram United (Tayland)
38 / 119
Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Sydney FC
39 / 119
Emmanuel Emenike - Yaş: 30 - Takımı: Las Palmas
40 / 119
Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion
41 / 119
Alanzinho - Yaşı: 34 - Takımı: Sinopspor
42 / 119
Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)
43 / 119
Cem Sultan - Yaşı: 26 - Zonguldak Kömürspor
44 / 119
Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua
45 / 119
Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)
46 / 119
Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)
47 / 119
Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras
48 / 119
Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
49 / 119
Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)
50 / 119
Lucas Ontivero - Yaşı: 22 - Takımı: Venados FC (Meksika 2. Lig)
51 / 119
Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
52 / 119
Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
53 / 119
Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
54 / 119
Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
55 / 119
Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
56 / 119
Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
57 / 119
Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)
58 / 119
Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
59 / 119
Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
60 / 119
Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
61 / 119
Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv
62 / 119
Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
63 / 119
Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
64 / 119
Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
65 / 119
Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
66 / 119
Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
67 / 119
Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
68 / 119
Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
69 / 119
Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
70 / 119
Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
71 / 119
Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
72 / 119
Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
73 / 119
Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
74 / 119
Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
75 / 119
Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)
76 / 119
Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
77 / 119
Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
78 / 119
Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
79 / 119
Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)
80 / 119
Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
81 / 119
Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
82 / 119
Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
83 / 119
Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
84 / 119
Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
85 / 119
Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
86 / 119
Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
87 / 119
Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
88 / 119
Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
89 / 119
Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
90 / 119
Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
91 / 119
Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
92 / 119
Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
93 / 119
Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
94 / 119
Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
95 / 119
Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
96 / 119
Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
97 / 119
Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
98 / 119
Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor
99 / 119
Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
100 / 119
Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
101 / 119
Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
102 / 119
Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
103 / 119
Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
104 / 119
Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
105 / 119
Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
106 / 119
Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
107 / 119
Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
108 / 119
Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
109 / 119
Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
110 / 119
İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
111 / 119
Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
112 / 119
Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
113 / 119
Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)
114 / 119
Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
115 / 119
Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
116 / 119
Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
117 / 119
Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
118 / 119
Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
119 / 119
Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
Okuyucu Yorumları 0 yorum