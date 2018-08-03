Süper Lig modern statlarıyla yeni sezonu bekliyor

Geçen sezon hizmete giren Yeni Malatya Stadı ile Spor Toto Akhisar Stadı'nın yanı sıra İstanbul'daki Türk Telekom Stadı ve Vodafone Park, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, Bornova Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı ve Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

Türk futbolunun en üst seviye ligi olan Süper Lig'de 61. sezona girmeye bir hafta kala modern statlar dikkati çekiyor. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği sezon, 10 Ağustos Cuma günü yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başlayacak.

İstanbul'daki Ülker Stadı, Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı, Ankara'daki Osmanlı Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı, son 12 yılda yenilenerek Türk futboluna hizmet veriyor.

İlk kez ev sahipliği yapacak tek stat var

Bu sezon karşılaşmaların oynanacağı statlardan biri ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak. Erzurum'da 1968 yılında inşa edilen Kazım Karabekir Stadı, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları öncesinde 2010 yılında yenilenerek tekrar hizmete girdi. Daha önce Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde Erzurumspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan 23 bin 277 kişi kapasiteli statta, yenilenmesinin ardından ilk kez Süper Lig maçları oynanacak.

13 ilde 18 farklı stat

Süper Lig'de maçlar, 13 ildeki 18 statta yapılacak. Yeni sezonda İstanbul'dan 5, Antalya'dan 2, Ankara, Manisa, Konya, Bursa, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Erzurum ile Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

Toplam kapasite 506 bin

Süper Lig'de bu sezon karşılaşmaların yapılacağı statların toplam seyirci kapasitesi 506 bin 580 olacak. Geride kalan sezon 503 bin 435 olan kapasite, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı ve Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yerine Çaykur Didi ile Kazım Karabekir statlarının eklenmesiyle 506 bin 580'e çıktı.