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Süper Lig ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.04.2020 18:14 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in başlama tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HAZİRAN...

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadesini kullandı.

"HERKESİN AMACI SEZONU BİTİRMEK"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, " En muhtemel senaryoları konuştuk. TFF Başkanı bize bu konularla ilgili bilgi verdi. Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak." dedi.

"TEK ŞEHİRDE OYNAMAK..."

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek." açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Sepil Spor Toto Süper Lig koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
olmadı PS4 üzerinden online oynasınlar
furbol maçları seyircisiz oynanıp lig bitirilebilirdi dünyayı yönetenlerin oynadığı oyunun içinde çaresizce bekliyoruz Allah sonunumuzu hayır etsin
ligi erteleyin gitsin degermi insan canına ya cimbomu sevmem ama tırnaklarına taş değmesin her olursa olsun can onlar can
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