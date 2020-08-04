Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:

Takım Harcama limiti Yüzde 15 sapma Medipol Başakşehir 148.395.590 170.654.928 Trabzonspor 132.517.761 152.395.425 Beşiktaş 259.217.149 298.099.722 Demir Grup Sivasspor 88.657.667 101.956.317 Aytemiz Alanyaspor 96.808.526 111.329.805 Galatasaray 429.042.297 493.398.642 Fenerbahçe 154.411.381 177.573.089 Gaziantep FK 136.137.671 156.558.322 Fraport TAV Antalyaspor 68.385.922 78.643.810 Kasımpaşa 69.248.141 79.635.362 Göztepe 79.831.274 91.805.965 Gençlerbirliği 62.856.683 72.285.186 İttifak Holding Konyaspor 79.706.208 91.662.139 Yukatel Denizlispor 94.243.985 108.380.583 Çaykur Rizespor 117.488.600

135.111.890 BtcTurk Yeni Malatyaspor 88.217.677 101.450.328 Hes Kablo Kayserispor 59.205.566 68.086.401 MKE Ankaragücü 71.715.914 82.473.301 Hatayspor 92.148.829 105.971.153 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 92.148.829 105.971.153 Fatih Karagümrük 92.148.829 105.971.153 Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.

