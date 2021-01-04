Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:
Takımlar
Harcama Limiti
Yüzde 15 sapma
Medipol Başakşehir
243.120.710
279.588.816
Trabzonspor
178.678.204
205.479.935
Beşiktaş
294.195.196
338.324.475
Demir Grup Sivasspor198.222.737
227.956.148
Aytemiz Alanyaspor97.799.097
112.468.961
Galatasaray
434.336.995
499.487.545
Fenerbahçe
356.433.786
409.898.854
Gaziantep FK136.137.671
156.558.322
Fraport TAV Antalyaspor101.713.928
116.971.017
Kasımpaşa
125.868.114
144.748.331
Göztepe
79.831.274
91.805.965
Gençlerbirliği
64.299.471
73.944.392
İttifak Holding Konyaspor
94.241.155
108.377.328
Yukatel Denizlispor94.243.985
108.380.583
Çaykur Rizespor152.137.575
174.958.211
Yeni Malatyaspor92.275.743
106.117.104
Hes Kablo Kayserispor60.427.441
69.491.557
MKE Ankaragücü
83.311.853
95.808.631
Atakaş Hatayspor
92.148.829
105.971.153
Büyükşehir Belediye Erzurumspor92.148.829
105.971.153
Fatih Karagümrük
92.148.829
105.971.153
Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.