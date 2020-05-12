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Süper Lig tescil edilecek mi? UEFA, kararını verdi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.05.2020 21:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle, Süper Lig maçları oynanacak mı, ne zaman oynanacak, lig tescil edilecek mi? sorularının cevabı henüz tam verilmiş değil. Uefa bu konu hakkında kararını açıkladı.

Süper Lig tescil edilecek mi? UEFA, kararını verdi!

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamayla Bilim Kurulu ve Sağlık bakanlığının uygun görmesi halinde Süper Lig'in 12 Haziran’da başlatılmasını istemiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tüm sorumluluk TFF’nin demişti.

"AÇIK OYLAMA YAPILSIN"

UEFA’nın liglerin oynatılmasını istediği ve liglerin kendi içinde kulüplerle açık oylama yapılmasını önerdiği belirtiliyor. TFF Başkan vekili aynı zaman UEFA Yönetim Kurulunda olan Servet Yardımcı’nın da bu süreci yakından takip edip uygulanması için çalıştığı öğrenildi.

UEFA, Avrupada ki tüm ülkelerden lig başlangıç tarihlerini en geç 25 Mayıs'a kadar bildirmelerini isteyip buna göre Şampiyonlar Ligi takvimi için karar verecegini duyurmuştu. Buna göre kulüpler tele konferans ile açık oylama yapıp liglerin oynatılıp oynatılmaması konusunda karar vermesi isteniyor.

LİGLERİN OYNANMASINI İSTEMEYEN KULÜPLER

UEFA’nın ve TFF’nin ligleri oynatmak istemesinin asıl amacı yayın gelirlerini elde etmek olduğu belirtildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise daha önce 13-14 takım liglerin oynanması yönünde düşüncesi var demişti. Liglerin oynanmaması yönünde düşüncesi olan kulüplerin şunlar olduğu iddia edildi.

  • Kayserispor
  • Malatyaspor
  • Konyaspor
  • Ankaragücü
  • Ç. Rizespor

Süper Lig ve 1. Lig’de kulüpler antrenmanlar başlarken, sosyal yaklaşım kurallarına uyulmadığı gibi üst üste koronavirüs vakaları da görüldü. Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankaragücü’nde yaşanan vakalar Süper Lig maçları ne olacak? sorusunu da akla getirdi.

(AJANSSPOR) U

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