Süper Lig tribün kapatma cezası nedir, hangi durumlarda verilir?

Futbol; izlenme, ürün satışı, stadyum bileti ve yayın gelirleri gibi değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'deki en popüler spor dalıdır. Türkiye'de futbolun zirvesi de Süper Lig'dir. Ulusal ölçekte bir turnuva olarak Süper Lig'in başlangıcı 1959 sezonu olsa da Türkiye'deki futbol anlayışı daha eskiye dayanır. Türkiye'deki birçok futbol kulübünün kuruluşu cumhuriyet öncesi döneme dayanır. TFF'nin 1923'te kurulmasından sonra 1959 yılına dek bölgesel organizasyonlar düzenlenmiştir. Bu sebeple Süper Lig köklü kulüplerin tarihi başarı hikayeleriyle doludur. Futbolun geleneksel anlayışı taraftarların yoğun bir tutkuya sahip olmasını sağlar. Tutkunun olumsuz eylemlere yol açması ise tribün kapatma cezalarına sebep olabilmektedir.

Süper Lig tribün kapatma cezası nedir?

Süper Lig'de tribün kapatma cezası, TFF tarafından olumsuz taraftar davranışlarına yönelik caydırıcı nitelikteki cezalandırmalardır. Futbolda genel olarak taraftarlar için "12. adam" yakıştırmaları yapılmaktadır. Süper Lig gibi tutkulu taraftarların olduğu bir ligde de bu tanımın altı doldurulur.

Taraftarların takımlarını desteklemesi futbolun en güzel yönlerinden birisidir. Ancak bazı durumlarda bu destek centilmenlik sınırlarının ötesine geçerek holiganizme varabilmektedir. TFF bu tarz durumlarda bir veya birden fazla tribünü kapatarak cezalandırır.

Kulüpler için maç günü gelirleri önemlidir. Bir grubun eylemlerinden ötürü kulübü ve tüm taraftarları cezalandırmak ciddi bir yaptırım olarak görülmektedir. Bu sebeple kabahatin işlendiği tribünü kapatma yolu tercih edilmektedir. TFF tribün kapatma cezasında belirli oranda müsamaha tanıyabilir. Ancak tekrar eden olumsuz davranışlar cezaların derecesini ve süresini ağırlaştırabilir.

Süper Lig tribün kapatma cezası hangi durumlarda verilir?

Tribün kapatma cezasının genel kıstası centilmenliğe aykırı davranışlarda bulunarak sportmenlik ruhuna zarar verecek eylemlerde bulunmaktır. En yaygın nedenler arasında sahaya yabancı madde atılması ve oyun alanına aktif şekilde müdahale edilmesidir. Tribünlerden sahaya fırlatılan yabancı maddeler hem oyunun akışını sekteye uğratır hem de futbolcular için risk teşkil eder. Taraftarların saha alanına girmesi de bu sınıfta değerlendirilir ve tehlikeli bir durum olarak görülür.

Taraftarların stadyumlarda sadece takımlarını desteklemek için bulunması gerekir. Fiziki müdahaleleri haricinde toplumsal olay çıkarabilecek tezahüratlar da yaptırıma uğrayabilir. Futbol ile ilgilisi olmayan ve halkın bir bölümünü kin ve nefrete sürükleyecek sloganların futbol sahalarında engellenmesi hedeflenmektedir. Sözlü sloganlar haricinde uygunsuz pankart, flama ve poster gibi görsel gereçlerin kullanılması da yasaklanmıştır.

Futbolcular ve toplum haricinde tribünlerdeki taraftarların da can ve mal güvenliğini tehlikeye atan davranışlar yasaklı listesindedir. Havai fişek ve meşale gibi yanıcı/patlayıcı maddelerin kullanılması, tribünler arasında yaşanan küfür ve şiddet olayları yaptırıma uğrayabilmektedir.

TFF tribün kapatma cezasında caydırıcılığı ön planda tutar. Çünkü dolaylı olarak kulüpler de cezalandırılır. Taraftarların yoğun tutku besledikleri takımlarına zararı dokunmuş olur.