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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.12.2019 11:42 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a bu hafta maç vermedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısının son haftasındaki maç programı ve hakemler şöyle:

27 ARALIK CUMA:

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

28 ARALIK CUMARTESİ:

15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor (Arda Kardeşler)
17.30 Trabzonspor - İM Kayserispor (Hüseyin Göçek)
17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)
20.00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

29 ARALIK PAZAR:

15.14.00 DG Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
16.30 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Ümit Öztürk)
16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır Fenerbahçe mete kalkavan Beşiktaş tff

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Ali Koç un dediği artık aşikar olmuştur. Fenerbahçenin kazandığı maçlardan sonra hakemler diğer hafta maç alamamışlardır. Bunu TFF nin acilen açıklaması lazım. Bu maçta Bjk penaltısı verilmedi bu doğru hadi bu maç cezalandırdın hakemi bütün maçlarda mı fenerbahçe kollandı el insaf. Bjk bu maçın VAR kayıtlarını fenerbahçe ilk hafta maçlarından beri istiyor adaletse buyurun adalet.
geber inşallah cüno
cüneyt çakır anneni anladın sen
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