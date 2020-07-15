YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe: Koray Gençerler

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Fırat Aydınus

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Cüneyt Çakır

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:38
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:42
Yatsı
22:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.