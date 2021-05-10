Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de yarın oynanacak 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboğa
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