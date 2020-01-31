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Süper Lig'de 5 haftalık program belli oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 5 haftalık program belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21, 22, 23, 24 ve 25. haftaların müsabaka programı şöyle:

- 21. hafta

7 Şubat Cuma:

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

8 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

9 Şubat Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

- 22. hafta

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

- 23. hafta

21 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

- 24. hafta

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

- 25. hafta

6 Mart Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

7 Mart Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

17.00 Gazintep FK-Trabzonspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

8 Mart Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Eryaman)

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