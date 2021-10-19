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Süper Lig'de 5 kulüp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

19.10.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 5 kulüp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor sportmenliğe aykırı hareket, Adana Demirspor da saha olayları nedeniyle kurula gönderildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetici Erol Bilecik ve sarı-lacivertli futbolculardan Altay Bayındır'ın sportmenliğe aykırı hareketleri, Bright Osayi-Samuel'in de Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu hareketi nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

Hukuk müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin'i de sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurula sevk etti.

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