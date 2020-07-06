YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.07.2020 10:17 | Son Güncelleme

Ligde 31. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 31. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın saat 18.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise lider Medipol Başakşehir, saat 21.00'de Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Lider Medipol Başakşehir'in en yakın takipçisi Trabzonspor ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:32
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.