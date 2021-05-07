Süper Lig'de kritik cumartesi

İSTANBUL (AA) - Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de kritik 40. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Ligde tamamı yarın saat 20.30'da başlayacak 10 maçla 40. hafta geride kalacak. Yapılacak müsabakaların ardından sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takımdan 2'si daha belli olabilir.

Ligde geride kalan 39 haftada Beşiktaş, 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Siyah-beyazlı ekibi 76 puanla Fenerbahçe, 75 puanla Galatasaray takip ediyor. Üç takımın da matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam etse de bitime 3 maç kala Beşiktaş'ın çok ciddi bir avantajı bulunuyor.

Süper Lig'de 28 puanla son sırada bulunan Yukatel Denizlispor'un gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmesi kesinleşti. Dört takımın veda edeceği ligde kalma yarışı da şampiyonluk mücadelesi gibi dikkati çekiyor.

- Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan edebilir

Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Beşiktaş, bu hafta alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edebilecek konumda.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde iyi başlayamadığı sezonda son 3 haftaya girilirken şampiyonluğun en büyük adayı durumunda. Ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 3. sıradaki Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, sahadan puanla ayrılması halinde sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansını bitirecek.