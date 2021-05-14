Süper Lig'de perde kapanıyor

Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Helenex Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Yarın oynanacak maçlarda Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 41 haftada Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig'de 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer alıyor.

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun perdesi, şampiyonun ve küme düşen son takımın belirleneceği 42. ve son hafta maçlarıyla kapanacak.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

- Küme düşen son takım netleşecek

Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün veda ettiği ligde küme düşen 4. ve son takım da yarın belli olacak.

Ligde 41 puana sahip Hes Kablo Kayserispor ya da 38 puanı bulunan Gençlerbirliği, küme düşecek.