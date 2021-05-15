Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren 3 maçın VAR hakemi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk yarışını ilgilendiren bu 3 müsabakada görev alacak VAR hakemleri şöyle:
20.30 Göztepe-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy
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