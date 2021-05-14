Süper Lig'de sezonun son maçında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi

İZMİR (AA) - Süper Lig'de bu sezonun son maçında Göztepe ile karşılaşmak üzere İzmir'e gelen Beşiktaş Kulübünün asbaşkanı Emre Kocadağ, şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı takım, konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, zor süreçlerden geçerek sezon sonuna kadar geldiklerini söyledi.

Sezonu şampiyonlukla süslemek istediklerini belirten Kocadağ, "İzmir her zaman bize uğurlu geldi. Buradan mutlu dönmek istiyoruz. Sakat oyuncular da takımla beraber olmak istedi. Takım arkadaşlarına destek olacaklar. Takım halinde inşallah burada şampiyon olacağız." dedi

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Vincent Aboubakar da moral desteği için kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre"

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında yarın saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçta alınacak sonuca göre Beşiktaş, 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir.

Öte yandan, Beşiktaş kafilesinin kaldığı otelin önüne gelen bir grup taraftar, marşlar söyleyerek futbolculara moral desteği verdi.

