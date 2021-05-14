YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Süper Lig'de sezonun son maçında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi

Süper Lig'de sezonun son maçında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi

14.05.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp Asbaşkanı Emre Kocadağ: - "İzmir her zaman bize uğurlu geldi, inşallah burada şampiyon olacağız"

1/

İZMİR (AA) - Süper Lig'de bu sezonun son maçında Göztepe ile karşılaşmak üzere İzmir'e gelen Beşiktaş Kulübünün asbaşkanı Emre Kocadağ, şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı takım, konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, zor süreçlerden geçerek sezon sonuna kadar geldiklerini söyledi.

Sezonu şampiyonlukla süslemek istediklerini belirten Kocadağ, "İzmir her zaman bize uğurlu geldi. Buradan mutlu dönmek istiyoruz. Sakat oyuncular da takımla beraber olmak istedi. Takım arkadaşlarına destek olacaklar. Takım halinde inşallah burada şampiyon olacağız." dedi

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Vincent Aboubakar da moral desteği için kamp kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre"

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında yarın saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçta alınacak sonuca göre Beşiktaş, 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir.

Öte yandan, Beşiktaş kafilesinin kaldığı otelin önüne gelen bir grup taraftar, marşlar söyleyerek futbolculara moral desteği verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldıPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldı
Altay Yardımcı Antrenörü Mert Nobre, 5. kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamak istiyor:Altay Yardımcı Antrenörü Mert Nobre, 5. kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamak istiyor:
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

İzmir Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:54
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:22
Yatsı
21:53

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe karşılaşmasından umutlu

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe karşılaşmasından umutlu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Gaziantep-Çaykur Rizepspor maçının ardından

Gaziantep-Çaykur Rizepspor maçının ardından

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.