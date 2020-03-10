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Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.03.2020 21:28 | Son Güncelleme

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 25. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamada bulundukları gerekçesiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Burak Çakır, Erdal Gündüz ve Ahmet Topdağ'ın çeşitli nedenlerle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Ayrıca Gençlerbirliği'nin antrenörü Metin Mert'in de disipline gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan TFF 1. Lig'den Ekol Göz Menemenspor, Keçiörengücü ve Bursaspor'un da PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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Futbol PFDK Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig TFF TFF Hukuk Müşavirliği

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