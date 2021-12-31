Süper Lig'e terfi eden hakemler belirlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun hakem havuzunu genişletme çalışmaları çerçevesinde Spor Toto Süper Lig ve A klasman hakemliğine terfi eden hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kadir Sağlam (Ankara), Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul) ve Çağatay Altay (İstanbul) Spor Toto Süper Lig'e terfi eden hakemler oldu.
Spor Toto 1. Lig'e terfi eden hakemler ise şunlar:
Tarık Güldal (Adana), Eren Özyemişcioğlu (Aydın), Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir), Mehmet Türkmen (İstanbul), Ozan Ergün (İstanbul), Can Cengiz (İstanbul), Reşat Onur Coşkunses (İzmir), Adem Cinek (Ordu), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Yusuf Ziya Gündüz (Sivas).
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