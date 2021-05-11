YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

11.05.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor takımı kentte coşkuyla karşılandı.

İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen GZT Giresunspor takımını, burada futbolcuların aileleri, yöneticiler ve kulüp çalışanları karşıladı.

Üzeri açık otobüs eşliğinde futbolcular ve Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Piraziz ve Bulancak ilçelerinde tur attı. Vatandaşlar balkonlarından ve evlerinin önünden meşaleler yakıp, alkış tutarak sevince ortak oldu.

Giresun kent merkezinde de taraftarlar, futbolculara ve başkan Karaahmet'e meşalelerle sevgi gösterisinde bulundu. GZT Giresunspor'un Aksu Mahallesi'ndeki tesislerine ulaşan futbolcular burada sevinç gösterisinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın" "Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın"
Giresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldıGiresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

Giresun Namaz Vakitleri 11 Mayıs Salı

İmsak
03:22
Sabah
05:06
Öğle
12:28
İkindi
16:22
Akşam
19:40
Yatsı
21:16

Giresun Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Salı

Gökalp Eczanesi
Merkez
İstikamet Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Ural Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

GÜNCELLEME - Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.