YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

10.05.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, 20 kişilik kafileyle İstanbul'a geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor kafilesi, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

İstanbul'a ulaşan kırmızı-beyazlılar, saat 15.50'de Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Can Tuncer, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
Sivas'ta fırtınada çadırları zarar gören mevsimlik işçilere kaymakamlık yardım edecekSivas'ta fırtınada çadırları zarar gören mevsimlik işçilere kaymakamlık yardım edecek
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor

Sivas Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:15
Öğle
12:33
İkindi
16:25
Akşam
19:41
Yatsı
21:15

Sivas Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Dörtyol Eczanesi
Merkez
Ersin Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.