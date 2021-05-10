Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, 20 kişilik kafileyle İstanbul'a geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor kafilesi, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

İstanbul'a ulaşan kırmızı-beyazlılar, saat 15.50'de Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Can Tuncer, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

