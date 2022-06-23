Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, sezonu 25 Haziran'da açacak

Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, sezon hazırlıklarına 25 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki sarı-lacivertli futbolcular 25 Haziran Cumartesi günü Beştepe Tesisleri'nde toplanacak.

İlk kamp çalışmasını Bolu'da yapacak MKE Ankaragücü, bu şehre 28 Haziran Salı günü hareket edecek.

Bolu'da 7 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-lacivertliler, Ankara'ya dönecek. Bayram sonrası ikinci kamp çalışmaları ise Kayseri'de gerçekleştirilecek.

