Süper Loto çekildi (1)

S\u00fcper Loto oyununun 637. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 13, 14, 32, 35, 38 ve 41 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSevi\u015fme sahnesi olay oldu! Ya\u015f\u0131yla \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehirden kira gelirlerine s\u0131k\u0131 takipPolatl\u0131\u2019da su kesintisi
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