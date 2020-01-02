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  4. Süper Loto çekildi (1)

Süper Loto çekildi (1)

ANKARA HABERLERİ  | 02.01.2020 22:16 | Son Güncelleme

Süper Loto çekildi (1)

Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 14, 32, 35, 38 ve 41 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango Süper Loto

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