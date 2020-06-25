YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Süper Loto ve Para Loto çekildi

Süper Loto ve Para Loto çekildi

ANKARA HABERLERİ  | 25.06.2020 22:39 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 14 milyon 819 bin 864 liralık ikramiye kazandı

Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 662'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 16, 18, 35, 39 ve 43 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 14 milyon 819 bin 864 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun da 4'üncü hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 930 bin 140 liralık ikramiye devretti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir babanın en zor anları!Bir babanın en zor anları!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çirkin balığa yoğun talep

Çirkin balığa yoğun talep

Yalova’da maske yasağına uymayanlara 56 bin TL ceza kesildi

Yalova’da maske yasağına uymayanlara 56 bin TL ceza kesildi

Başkan Kaya’ya emniyetten koruma tahsis edildi

Başkan Kaya’ya emniyetten koruma tahsis edildi

Körfez’de KHK’lı işçilere 2 milyon lira ödeme

Körfez’de KHK’lı işçilere 2 milyon lira ödeme

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Hendek Belediyesi’nden hobi bahçesi uyarısı

Hendek Belediyesi’nden hobi bahçesi uyarısı

Ankara Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:18
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Gülen Eczanesi
Cankaya
Daldal Eczanesi
Cankaya
Orkun Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Bilir Eczanesi
Yenimahalle
Tansu Kırcı Eczanesi
Mamak
Selçuk Eczanesi
Mamak
Durusu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Keçiören’de Açık Hava Sineması

Keçiören’de Açık Hava Sineması

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.