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Süper mavi ay Isparta’da görüntülendi

31.08.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği anda meydana gelen Süper Ay Isparta’da görüntülendi.

Süper mavi ay Isparta’da görüntülendi

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda bulunduğu ve normalden daha parlak gözlendiği ‘Süper Mavi Ay’ın gökyüzünde oluşturduğu manzara Isparta’dan görüntülendi. Dünyaya en yakın noktada olması nedeniyle hem daha parlak hem de daha büyük halini alan dolunay, izleyenleri de adeta mest etti. 30 Ağustos’u 31 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleşen süper ay ile birlikte dolunay 2023 yılının en büyüğü ve en parlağı oldu. Ay’ın bu şekilde oluşu ile birlikte bir ay içerisinde ay ikinci kez dolunay oldu. 2023’teki Süper Ay’ın ilki, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti

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Isparta Namaz Vakitleri 31 Ağustos Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:20
Öğle
13:03
İkindi
16:43
Akşam
19:37
Yatsı
20:57

Isparta Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Perşembe

Gül eczanesi
Merkez
Önder eczanesi
Merkez
Keçiborlu eczanesi
Keciborlu
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Egirdir
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