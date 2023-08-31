Süper mavi ay Isparta’da görüntülendi

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda bulunduğu ve normalden daha parlak gözlendiği ‘Süper Mavi Ay’ın gökyüzünde oluşturduğu manzara Isparta’dan görüntülendi. Dünyaya en yakın noktada olması nedeniyle hem daha parlak hem de daha büyük halini alan dolunay, izleyenleri de adeta mest etti. 30 Ağustos’u 31 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleşen süper ay ile birlikte dolunay 2023 yılının en büyüğü ve en parlağı oldu. Ay’ın bu şekilde oluşu ile birlikte bir ay içerisinde ay ikinci kez dolunay oldu. 2023’teki Süper Ay’ın ilki, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti

