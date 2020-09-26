"Süper meyve" Trabzon'da üreticilerin gelir kapısı olacak

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Ziraat Odası tarafından, ana vatanı Kuzey Amerika olan "aronya"nın üretimi için 43 üreticiye destek verilerek meyvenin kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. Akçaabat ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki üretici Tayfun Kandaz'ın Yalova'dan aronyayı Trabzon'a getirmesiyle Akçaabat Ziraat Odası tarafından oluşturulan proje kapsamında meyvenin ilçede yetiştirilmesine başlandı. Antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan ve "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyanın, ilçede yetiştirilmesi için Akçaabat Ziraat Odasının yanı sıra Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediyesi de projeye destek verdi. Proje kapsamında üretici Tayfun Kandaz'ın kiraladığı bir dönümlük araziye dikilen aronya meyvesinin ürünlerini, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, yerinde inceledi. - Üreticilere 7 bin 500 fidan dağıtıldı Eyüpoğlu, AA muhabirine, 43 üreticiye 42 dekarlık alanda aronya meyvesini yetiştirmeleri için fidan dağıttıklarını belirterek projeyi başlattıklarını söyledi. Üreticilere 7 bin 500 tane fidan dağıttıklarını ifade eden Eyüpoğlu, "Tayfun Kandaz'ın, aronya meyvesini 3 yıl önce Yalova'dan Akçaabat ilçesine getirmesiyle projemiz başladı. Üreticilere verdiğimiz destekle aronya meyvesini yetiştirerek Akçaabat'ta bir ilki başarmak istiyoruz. Burada da meyvesini aldığımız ürünü 'Akçaabat'a kazandıralım.' diye yola çıktık." dedi.

Eyüpoğlu, fındığın yanında üreticilerden alternatif olarak aronya meyvesini yetiştirmelerini istediklerini dile getirerek şöyle devam etti: "Üreticilerimizi, köylerde tutacak projeler geliştirmek istiyoruz. Bahçemizde de 3 yılın sonunda çok güzel bir verim elde ettik. Doğu Karadeniz iklimi ve coğrafi şartları bu meyvenin yetiştirilmesine çok uygun. Akçaabat'ı bu meyvenin merkezi yapıp, Doğu Karadeniz'de aronya üretimini çok yüksek rakamlara çıkartmak istiyoruz." - 2. yılında 100 kilogram ürün elde etti İlçede yaşayan üretici Kandaz da 2018 yılında Yalova'dan getirdiği aronya fidanlarını, Akçaabat'ta üretmek amacıyla yetiştirmeye başladığını ancak ilk yılda üretim için başarılı olamadığını anlattı. Kandaz, ilçede Kaymakamlık, Belediye ve Oda'nın desteğiyle meyveyi diktiğinin 2. yılında 100 kilogram ürün aldığını belirterek "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesinden hocalarımız da destek verdi. Emeğimle bugüne kadar geldim." dedi.