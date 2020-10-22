YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Süper yat "Bold" Marmaris'e geldi

Süper yat "Bold" Marmaris'e geldi

MUĞLA HABERLERİ  | 22.10.2020 14:28 | Son Güncelleme

Limana yanaştırılan 85 metre uzunluğundaki yat için İzmir Aliağa'dan tankerle 80 bin litre akaryakıt getirildi

Marshall Adaları bayraklı lüks yat "Bold", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanının küçük rıhtımına yanaştırılan 85 metre uzunluğundaki yat için, İzmir Aliağa'daki rafineriden tankerle akaryakıt getirildi. Tankerlerden yata 80 bin liralık yakıt ikmali yapılmaya başlandı. Lüks yata ayrıca çıkacağı mavi tur öncesinde yiyecek ve içecek ikmali de gerçekleştirildi.

Gövdesi tamamen alüminyumdan olan lüks yat, 5 süit kamarada 16 kişi konuk edilebiliyor.

Etkileyici ve agresif çizgileriyle dikkati çeken yat; helikopter, dinlenme alanları, jet ski gibi birçok lüksü bünyesinde barındırıyor.

Açık hava sineması ve güvertesindeki 8 kişilik jakuzi gibi açık yaşam alanları imkanı da sunan yat, 34 metrelik ana güvertesinde çok sayıda su sporları oyuncağı ve servis tekneleri taşıyabiliyor.

Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 950 bin dolar olduğu belirtilen dev yatın, yarın sabah saatlerinde ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Elazığ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı
Elazığ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı
Deren için seferberlik
Deren için seferberlik

Muğla Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:14
Öğle
12:56
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Cem Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ortaca’da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ortaca’da bıçaklı kavga: 1 ölü
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Dalamanlı Öğrencilerden Yeşile Anlamlı Katkı
Dalamanlı Öğrencilerden Yeşile Anlamlı Katkı
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.