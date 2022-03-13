Süphan Dağı Kış Tırmanışı 18 Mart'ta başlayacak

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) 2022 faaliyet programında yer alan Süphan Dağı Kış Tırmanışı, 18 Mart Cuma günü başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, 20 Mart'ta tamamlanması planlanan tırmanışa 31 sporcunun katılacağı belirtildi.

Tırmanışın, 17 Mart Perşembe günü yapılacak teknik toplantının ardından, 18 Mart Cuma günü saat 08.00'de Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden start alacağı bildirildi.



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