Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzaralı Abalı Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden kayak merkezinde yoğunluk oluşturan kayakseverler ve kızakla kayan çocuklar, renkli görüntülere sahne oldu.

Merkezin birinci etabını kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla açtıklarını belirten İnanç, şunları kaydetti:

"Arzu ettiğimiz kar miktarını bugüne kadar alamadık. Tesisimizin ikinci etabını yeteri kadar kar olmadığı için açamadık. Yaklaşık 20-30 santimetre kara ihtiyacımız var. Birinci etapta kar seviyesi istediğimiz oranda. Dün gerekli testleri yaptık ve bugün hizmete açtık. Umudumuz daha fazla kar yağışının olması ve ikinci etabımızın da hizmete açılması. Kayak tesisimizin gerekli bakım işlemlerini yaptık. Kart okuyuculu mekanizmalar kurduk. Birinci etabımızda elektrik hatlarını yer altına aldık. İnşallah kayakseverlerimize daha kaliteli hizmet vereceğiz."

