YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzaralı Abalı Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzaralı Abalı Kayak Merkezi'nde sezon başladı

25.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzaralı Abalı Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, Van Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan onarım çalışmalarının ardından kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği merkeze gelen vatandaşlar, Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden kayak merkezinde yoğunluk oluşturan kayakseverler ve kızakla kayan çocuklar, renkli görüntülere sahne oldu.

Merkeze gelen vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan 15 kişilik ekip, olası vakalara müdahale için hazır bekletildi.

Merkezin açılış programına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlardan dolayı Gevaş ilçesindeki 1800 rakımlı Abalı Kayak Merkezi'nin sezona geç başladığını söyledi.

Merkezin birinci etabını kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla açtıklarını belirten İnanç, şunları kaydetti:

"Arzu ettiğimiz kar miktarını bugüne kadar alamadık. Tesisimizin ikinci etabını yeteri kadar kar olmadığı için açamadık. Yaklaşık 20-30 santimetre kara ihtiyacımız var. Birinci etapta kar seviyesi istediğimiz oranda. Dün gerekli testleri yaptık ve bugün hizmete açtık. Umudumuz daha fazla kar yağışının olması ve ikinci etabımızın da hizmete açılması. Kayak tesisimizin gerekli bakım işlemlerini yaptık. Kart okuyuculu mekanizmalar kurduk. Birinci etabımızda elektrik hatlarını yer altına aldık. İnşallah kayakseverlerimize daha kaliteli hizmet vereceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

Van Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:24
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:47

Van Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Koç Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Tuna Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Belediye çalışanlarına KVKK eğitimi

Belediye çalışanlarına KVKK eğitimi

Çaldıran’da gençlere yönelik sportif alanlarda dev yatırım

Çaldıran’da gençlere yönelik sportif alanlarda dev yatırım

Van TSO sorunları Bakan Varank’a iletti

Van TSO sorunları Bakan Varank’a iletti

Van’da kayak sezonu bu yıl da geç başladı

Van’da kayak sezonu bu yıl da geç başladı

Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ olayı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ olayı uyarısı

Macerasever turistlerin Artos Dağı'nın zirvesindeki kayak görüntüleri nefes kesti

Macerasever turistlerin Artos Dağı'nın zirvesindeki kayak görüntüleri nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.