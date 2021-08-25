Süphan Dağı'nda kaybolan turisti arama çalışmaları devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğa yürüyüşü için tırmandığı Süphan Dağı'nda kaybolan Ukraynalı turisti arama çalışmaları devam ediyor.

Süphan Dağı eteklerinde yürüyüşe çıkan Ukrayna uyruklu 32 yaşındaki erkek turist kayboldu.

İhbar üzerine AFAD, jandarma, Bitlis İHH arama kurtarma ekipleri ve AFAD gönüllülerince gece arama çalışmaları başlatıldı.

Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle gece ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde helikopterler desteğiyle yeniden başlatıldı.

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