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Süphan Gölü’nde balık ölümleri

VAN HABERLERİ  | 06.05.2020 11:39 | Son Güncelleme

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Çaldıran ilçesindeki Süphan Gölü’nde balıkların yaklaşık 15-20 gün önce toplu olarak öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.Süphan Gölü’ndeki balık ölümleri üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden görevli Dr.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Çaldıran ilçesindeki Süphan Gölü’nde balıkların yaklaşık 15-20 gün önce toplu olarak öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Süphan Gölü’ndeki balık ölümleri üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden görevli Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, arabanın gidemediği göl kıyısına karda yaklaşık 5 kilometre yürüyerek ulaştı. Süphan Gölü’nde suyun sıcaklığı, PH, çözünmüş oksijen ve elektrik iletkenliği değerlerini ölçtüklerini belirten Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, “Araba ile yaklaşık 2 saat yol geldikten sonra Süphan Gölü’ne yakın bir yaylaya vardık. Ancak araba göle kadar gelmediğinden dolayı karda yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra göle vardık. Süphan Gölü’nde yapılan incelemelerde, sahil boyunca balık iskeletlerinin olduğu görüldü. Balıkların yaklaşık 15-20 gün önce toplu olarak öldüğü tespit edildi. Suda yapılan analizlerde kriterlerinin balıklar için uygun olduğu, göl çevresinde yerleşim yerlerinin, kimyasal atıkların olmadığı görüldü” dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince suda yapılan tahlillerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, daha önce suda yaşanan oksijensizlik nedeniyle hasar gören balıkların ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Zaman zaman bu tür balık ölümlerinin kentteki bazı göller de yaşandığını belirten yetkililer, su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düştüğünü ve balık ölümlerinin gerçekleştiğini ifade etti.

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