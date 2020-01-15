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  4. Şüphe sonrası savcılık harekete geçti! Metin İyidil hakkında yakalama kararı!

Şüphe sonrası savcılık harekete geçti! Metin İyidil hakkında yakalama kararı!

ANKARA HABERLERİ  | 15.01.2020 23:56 | Son Güncelleme

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kararın nedeni olarak isnat edilen suç ve kaçma şüphesini gözetildiği belirtildi.

Şüphe sonrası savcılık harekete geçti! Metin İyidil hakkında yakalama kararı!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, İyidil'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada çarptırıldığı "ağırlaştırılmış müebbet hapse" ilişkin hükmü kaldırıp, beraat ve tahliyesine hükmetmişti.

İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunuldu.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, isnat edilen suç ve kaçma şüphesini gözeterek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, dün sanık hakkındaki hükmü kaldırıp, beraat ve tahliye kararı vermişti. (AA)

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Metin İyidil Yakalama kararı

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