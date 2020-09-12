Şüphe üzerine durdurulan araçlarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Afyonkarahisar’da motosikletli yunus timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde ruhsatsız tabanca ve tüfekle birlikte çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Fatih Mahallesi Şeyh Şamil bBulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede gece devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri şüphe üzerine iki otomobili durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca ve tüfekle birlikte çok sayıda mermi ele geçirdi. Olayın ardından Z.K., ile M.A., isimli şahıslar gözaltına alınarak ruhsatsız silahlara el konuldu. Gözaltına alınan Z.K., isimli şahsın hırsızlıktan dolayı çok sayıda sabıkasının olduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışması devam ediyor.



