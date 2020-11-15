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Şüphe üzerine durdurulan araçta silah ele geçirildi

AYDIN HABERLERİ  | 15.11.2020 18:36 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde Yunus Timleri’nin şüphe üzerine durdurduğu araçtan yaralama suçundan aranan bir şahıs ile bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri Muğla Bulvarı üzerinde şüphe üzerine seyir halindeki aracı durdurdu.

Şüphe üzerine durdurulan araçta silah ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde Yunus Timleri’nin şüphe üzerine durdurduğu araçtan yaralama suçundan aranan bir şahıs ile bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri Muğla Bulvarı üzerinde şüphe üzerine seyir halindeki aracı durdurdu. Araçta bulunan üç şahsın yapılan kimlik kontrolünde, Y.E., Ö.M ve F.İ isimli şahıslar olduğu tespit edildi. F. İ. isimli şahsın Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesince yaralama suçundan arandığı, araç içindeki kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Araç sürücüsüne trafik ekiplerince 4 bin 946 TL idari para cezası uygulanarak araç otoparka çektirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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