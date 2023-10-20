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Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslar uyuşturucu kullanmış

20.10.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahısların ikametinde uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu etkisi altında araç kullandıkları tespit edilen şahıslara 39 bin 336 TL idari para cezası uygulandı.

Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslar uyuşturucu kullanmış

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlatıldı.

Gencelli Mahallesi’nde O.D. ve Ö.Y. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç durdurularak 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların Denizli ili Sarayköy ilçesinde bir işletmenin içerisinde kaldıkları odada yapılan aramada, 40 gram kubar esrar, 5 gram aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıklarının tespit edilmesi sebebiyle Trafik Jandarması tarafından 39 bin 336 TL idari para cezası uygulanarak araç Yediemin otoparkına teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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