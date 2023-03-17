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Şüphe üzerine durdurulan araçtan 8 düzensiz göçmen çıktı

17.03.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te şüphelenilerek durdurulan araçta, illegal yollardan yurda giriş yapan 8 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda kent girişinde bir araç durduruldu. Araçta yurt dışından ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri ülkeye getirdiği tespit edilen M.A.A. ise gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken, göçmenleri ülkeye getirdiği tespit edilen M.A.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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