YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

15.02.2021 17:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilden 2 adet ruhsatsız silah, silahlara ait 21 fişek ve kullanımı yasak bıçak ele geçirildi.Olay, Orta Mahalle 205 sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilden 2 adet ruhsatsız silah, silahlara ait 21 fişek ve kullanımı yasak bıçak ele geçirildi.
Olay, Orta Mahalle 205 sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Şok Ekibi durumundan şüphelendikleri bir otomobile ’dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucunda 205 ile 202 sokak kesişiminde durduruldu. Araç içerisindeki E.K., E.H.G., D.C.K. E.Y., A.Y.G. isimli şahısların üstlerinde ve otomobil içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, E.H.G.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 fişek, otomobil içerisinde 6136 sayılı kanun kapsamında yasaklanan bıçak ile bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak gerekli işlemler için Efeler Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 15 Şubat Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:52
Öğle
13:28
İkindi
16:26
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Pazartesi

Ege Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Aydın Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Vali’den yasak denetlemesi

Vali’den yasak denetlemesi

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Çiftçiyi zor günler bekliyor

Diğer Haberler

Polis 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı

Polis 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı

Efeler’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Efeler’de kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Başkan Kaplan, korona aşısını oldu

Başkan Kaplan, korona aşısını oldu

Aydın'da deniz kenarında ceset bulundu

Aydın'da deniz kenarında ceset bulundu

Meteorolojiden Aydın’a fırtına uyarısı

Meteorolojiden Aydın’a fırtına uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.