YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Şüphe üzerine durdurulan araçtan etil alkol çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan etil alkol çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 27.03.2020 15:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta 110 litre etil alkol ele geçirildi.Olay Efeler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan etil alkol çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta 110 litre etil alkol ele geçirildi.
Olay Efeler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede araç içerisinde ve bagaj kısmında bidonlar içinde satışı yasak olan, 110 litre etil alkol ve 47 şişe esans ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Bodrum Korona virüse savaş açtı

Bodrum Korona virüse savaş açtı

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Aydın Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
13:19
İkindi
16:49
Akşam
19:34
Yatsı
20:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Ertaş Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Pamukkale Tüver Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Aydın İŞKUR, eğitim hizmeti de vermeye başladı

Aydın İŞKUR, eğitim hizmeti de vermeye başladı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.