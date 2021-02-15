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Şüphe üzerine durduruldu uyuşturucularla yakalandı

15.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Şüphe üzerine durduruldu uyuşturucularla yakalandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde durdurulan bir araçta 15.14 gram metamfetamin maddesi ve aparatları ele geçirilmesi üzerine araç sürücüsünün iş yerinde yapılan aramada da 2.1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde durdurulan bir araçta 15.14 gram metamfetamin maddesi ve aparatları ele geçirilmesi üzerine araç sürücüsünün iş yerinde yapılan aramada da 2.1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Toplam 17.24 gram metamfetamin maddesiyle ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç araştırma ve soruşturma ekibinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan saha çalışmaları ve araştırmaları sonunda şüphe üzerine durdurulan H.T. (35) isimli şahsın aracında 15.14 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ve aparatlar ele geçildi. Şahsa ait iş yerinde yapılan aramada ise 2.1 gram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu maddesi bulundu. Toplamda ele geçirilen 17.24 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları ile şüpheli şahıs hakkında TCK 188 kapsamında tahkikata başlanırken, şahıs gözaltına alındı.

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