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Şüpheli araçlardan uyuşturucu ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.10.2020 17:37 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelenilerek durdurulan araçlardan uyuşturucu ele geçirildi.Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürütmeye devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan M.F.İ., A.B., S.A.

Şüpheli araçlardan uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelenilerek durdurulan araçlardan uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürütmeye devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan M.F.İ., A.B., S.A. ve Ö.Ç. isimli şahıslar üzerinden 10.9 gram metemfetamin, 10 gram eroin, 1.4 gram bonzai, 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
R.G., isimli bir şahsın kullandığı araçtan ise, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirildi. M.D., isimli şahsın kullanmış olduğu araçta durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken araçlara yönelik yapılan denetimlerde uyuşturucu maddeleriyle yakalanan toplam 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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