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Şüpheli araçta sikkeler bulundu

İHA İHA
26.02.2024 11:08
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli bir araçtan sikkeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Çanakkale Şehitler Bulvarı’nda yapılan çalışmalarda A.O. isimli şahsın idaresindeki araç durduruldu. Yapılan aramalarda şahsın aracından 17 adet sikke ele geçirilerek işlem başlatıldı.

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