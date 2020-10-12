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Şüpheli araçtaki kadının üzerinden uyuşturucu hap çıktı

KONYA HABERLERİ  | 12.10.2020 17:49 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin takibe aldığı araçtaki kadının üzerinden 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar kapsamında R.Y.’nin Konya il merkezine uyuşturucu madde almaya gittiği bilgisine ulaşarak, aracı takibe aldı.

Şüpheli araçtaki kadının üzerinden uyuşturucu hap çıktı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin takibe aldığı araçtaki kadının üzerinden 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar kapsamında R.Y.’nin Konya il merkezine uyuşturucu madde almaya gittiği bilgisine ulaşarak, aracı takibe aldı. İlçe girişinde durdurulan araçtaki kadın şüphelinin üzerinde 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli R.Y. ile araçtaki Y.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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