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Şüpheli araçtan 4,5 ton kaçak akaryakıt yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.07.2020 17:36 | Son Güncelleme

Denizli’de, polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptıkları aramda 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre; Denizli ili genelinde akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan kontrollerde; her biri bin litrelik tanklarda olmak üzere toplam 4 bin 500 litre karışımlı kaçak akaryakıt bulundu.

Denizli’de, polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptıkları aramda 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Denizli ili genelinde akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan kontrollerde; her biri bin litrelik tanklarda olmak üzere toplam 4 bin 500 litre karışımlı kaçak akaryakıt bulundu. Yakalanan şüpheli hakkında, 5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.
Tütün ve Tütün Mamülleri ile Alkol Piyasası düzenlemesine ilişkin Usul ve Esasları Kanunu kapsamında Çal ilçesinde bir iş yerine yapılan kontrollerde 5 bin 40 kilogram açık tütün, 540 adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 200 adet bandrolü açılmış boş makoron, 5 bin 266 gram bandrolü sökülmüş kıyılmış tütün ele geçirildi. İş yeri sahibine 4733 sayılı kanun kapsamında idari işlem uygulandı.
Kaçakçılık konularıyla ilgili olarak yürütülen çalışmalar esnasında durumundan şüphelenilen 1 araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilmiş, şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. İl genelinde hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde ise “213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet Olmak" suçundan arandıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.

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