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Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.03.2020 18:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçtaki 2 kişinin üzerinde 98 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen olayda iddialara göre emniyet ekipleri bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Tekirdağ’da emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçtaki 2 kişinin üzerinde 98 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen olayda iddialara göre emniyet ekipleri bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunan Y.K. ve G.Ö. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 98 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen paket ile 2 adet poşete sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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