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Şüpheli çantadan boş kavanozlar çıktı

EDİRNE HABERLERİ  | 13.11.2020 12:46 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde çöp kutusu yanına bırakılan çanta, çevrede kısa süreli paniğe sebep oldu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde çöp kutusu yanına bırakılan çanta, çevrede kısa süreli paniğe sebep oldu. Polis tarafından incelenen şüpheli çantanın içinden boş kavanoz şişeleri çıktı.
Olay bugün, 11.00 sıralarında Önder Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin ifadelerine göre bir kişi tarafından bırakılan ve daha sonra da alınmayan çanta bölgedekileri tedirgin etti.
İhbar üzerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrdeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak trafik akışını durdurdu daha sonra kontrollü olarak çanta ve çevresinde incelemelere başladı.
Çantayı alan ekipler, fermuarını açınca poşet içine konulmuş boş kavanoz şişeleri ile karşılaştı.
Çanta ve içindeki kavanozlar incelemelerin ardından çöp kutusuna bırakılırken, bomba korkusuyla panikleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldı.

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