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Şüpheli hareketleri ele verdi, jandarmadan kaçamadılar

İHA İHA
24.01.2024 09:54 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüpheli hareketler sergileyen 4 kişi, jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Şüpheli hareketleri ele verdi, jandarmadan kaçamadılar

Olay, Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri devriye gezdikleri esnada şüpheli hareket sergileyen 4 kişiyi durdurdu. Yapılan kontrollerde şüphelilerin Ü.H.D., E.Y., R.S. ve S.P. isimli kişiler olduğu tespit edildi. Araçta yapılan arama esnasında aracın yanında görünür vaziyette 1 adet ruhsatsız seri numarası kazınmış av tüfeği, 1 adet şarjör, 25 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilere 2521 sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereği 4 bin 538 TL idari para cezası uygulanırken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor.

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