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  4. Şüpheli otomobilden silah ele geçirildi

Şüpheli otomobilden silah ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu otomobilden tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği F.S., isimli kişinin kullandığı otomobili durdurdu.

Şüpheli otomobilden silah ele geçirildi

Adıyaman’da, yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu otomobilden tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği F.S., isimli kişinin kullandığı otomobili durdurdu. Polis ekiplerince otomobil içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet mermi ele geçirildi. Mermi ve silahlara el konulurken F.S., isimli kişi hakkında da işlem yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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