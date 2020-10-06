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Şüpheli şahıslarda tabancalar ve mermiler ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.10.2020 17:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, polis ekiplerinin şüpheli şahıslar üzerinde yapmış oldukları denetimde 3 adet kuru sıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde şüpheli şahıslara yönelik denetim başlatıldı.

Şüpheli şahıslarda tabancalar ve mermiler ele geçirildi

Adıyaman’da, polis ekiplerinin şüpheli şahıslar üzerinde yapmış oldukları denetimde 3 adet kuru sıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde şüpheli şahıslara yönelik denetim başlatıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde F.Ü., isimli şahıs üzerinden 1 adet kuru sıkı tabanca 39 adet mermi, F.Ç., isimli şahıs üzerinde 1 adet kuru sıkı tabanca ve 45 adet mermi, S.Ö.S. ve K.S., isimli şahıslardan 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi. El konulan 3 adet kuru sıkı tabanca ve 92 adet mermi muhafaza altına alınırken şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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